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Yeşilay Haftasın'da Şehitler İçin Fidan Dikildi

Dilovası Kaymakamlığının ev sahipliğin de Yeşilay Haftasın da Şehitler için Fidan Dikildi

Yeşilay Haftasın'da Şehitler İçin Fidan Dikildi

05 Mart 2021 Cuma 21:20

Kuvayi milliye komutanı Yahya kaptanın  anıt mezatında gençlerin de katılımı ile Dilovası protokolü Şehitler için  Fatiha okudu. 
2021 İstiklal marşı  yılı ve Yeşilay haftası dolayısı ile Tavşancııl'da çok güzel ve anlamlı bir etkinlik düzenlendi. 
Tavşancıl Marshall Anadolu ve Meslek Lisesi konferans salonun'da düzenlenen toplantıda 
Sunumu okul Müdürü Durdane Yıldız şiir tadın'da dilovasının tarih ve kültür mirasını tanıttı. 
Dilovası kaymakamı Mustafa Asım Aykan;Dilovası bölgesi ve tavşancılın kurtuluş savaşın'da çok önemli konuma sahip olduğunu belirtti. 
Dilovası belediye başkanı Hamza şair;Dilovasını her yönü ile tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.
Dilovası'nın tarih ve kültür mirası ile ilgili bir konuşma yapan gazetemiz kurucusu ve devr-i alem belgesel yönetmeni İsmail Kahraman Dilovası'nın 2650 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olduğunu açıkladı Kahraman ayrıca 
Etkinlikte istiklal marşı ve Mehmet Akif’in gençler'e rol model hayatı ile kurtuluş savaşın'da Dilovası adı ile hazırladığı  belgesel sinevizyon gösterimi yaptı. 
Kocaeli ve Dilovası tarihi fotoğrafları sergisi büyük ilgi gördü sergide yer alan fotoğraf ve Kocaeli basın tarihi ile ilgili  gazete Arşivi halkın'da yetkililere Bilgi verdik.
Yahya Kaptan Anıt Mezarında Fidan Dikildi.
Okul salonun'da düzenlenen etkinlikten sonra Tavşancıldaki Yahyakaptan anıt mezarın'da Şehitler için fidan dikildi ve Fatiha okundu Tavşancıl Müftüsü dua etti. 
Yeşil ay haftası dolayısı ile düzenlenen etkinliğe Dilovası Kaymakamı,Dilovası Belediye başkanı,İlçe Emniyet müdürü,İlçe Müftüsü,İlçe Jandarma Komutanı,İlçe Gençlik ve Spor Müdürü,Belediye Kültür Müdürü,Tapu müdürü,Mal müdürü,Siyasi parti yetkilileri,mahalle muhtarları,Okul müdürleri,Öğrenciler ve Basın mensuplari katıldı.
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