Yetim ve Öksüzlere Bayram Kıyafeti

Çayırova’da yaşayan yetim ve öksüz çocuklar Ramazan Bayramı’na mutlu giriyor.

BAYRAM ÖNCESİ YÜZLER GÜLÜYOR

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin yerine getirdiği ilk seçim vaadi olan Beşikten Eşiğe Yetim Projesi kapmasında ilçedeki yetim ve öksüz çocuklar Ramazan Bayramı öncesi tepeden tırnağa giydirildi.

ÇİFTÇİ ÇOCUKLARA EŞLİK ETTİ

İlçedeki mağazalardan yapılan bayramlık elbise alışverişine Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de katıldı. Evlerinden servisle alınarak mağazalara getirilen yetim ve öksüz çocukların elbise ve ayakkabı seçimine eşlik eden başkan Çiftçi, bayram öncesi yüzleri gülen çocukların mutluluklarına ortak oldu.

ASLİ İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Göreve geldiği ilk günlerde ilçedeki yetim ve öksüz çocukların tespitini, takibini yapan ve yanlarında olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, belediyenin asli tüm ihtiyaçlarını karşıladığı yetim ve öksüz çocuklara çok önem veriyor.

YERİNE GETİRDİĞİ İLK SÖZ