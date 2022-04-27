banner748
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yetim ve Öksüzlere Bayram Kıyafeti

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçedeki yetim ve öksüz çocukları Ramazan bayramı öncesi tepeden tırnağa giydirerek yüzlerini güldürdü.

Yetim ve Öksüzlere Bayram Kıyafeti

27 Nisan 2022 Çarşamba 12:03

Çayırova’da yaşayan yetim ve öksüz çocuklar Ramazan Bayramı’na mutlu giriyor.


BAYRAM ÖNCESİ YÜZLER GÜLÜYOR

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin yerine getirdiği ilk seçim vaadi olan Beşikten Eşiğe Yetim Projesi kapmasında ilçedeki yetim ve öksüz çocuklar Ramazan Bayramı öncesi tepeden tırnağa giydirildi.

 

ÇİFTÇİ ÇOCUKLARA EŞLİK ETTİ

İlçedeki mağazalardan yapılan bayramlık elbise alışverişine Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de katıldı. Evlerinden servisle alınarak mağazalara getirilen yetim ve öksüz çocukların elbise ve ayakkabı seçimine eşlik eden başkan Çiftçi, bayram öncesi yüzleri gülen çocukların mutluluklarına ortak oldu.

 

ASLİ İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Göreve geldiği ilk günlerde ilçedeki yetim ve öksüz çocukların tespitini, takibini yapan ve yanlarında olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,  belediyenin asli tüm ihtiyaçlarını karşıladığı yetim ve öksüz çocuklara çok önem veriyor.

 

YERİNE GETİRDİĞİ İLK SÖZ

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, beyannamede yerine getirdiği ilk söz olan Beşikten Eşiğe Yetim Projesini Belediye meclisinden oy birliği geçirerek kalıcı hale getirmişti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vakıf Haftası Etkinlikleri Başlıyor Vakıf Haftası Etkinlikleri Başlıyor
Alın Terinin Bayramı 1 Mayıs Kutlanıyor Alın Terinin Bayramı 1 Mayıs Kutlanıyor
Protokol şehitlikleri ziyaret etti Protokol şehitlikleri ziyaret etti
Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz Bayramda ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz
Vali Seddar Yavuz Gebze'de İftar Açtı Vali Seddar Yavuz Gebze'de İftar Açtı
Rize Araştırmaları Vakfı Başkanından İKTAV'a Ziyaret Rize Araştırmaları Vakfı Başkanından İKTAV'a...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Vakıf Haftası Etkinlikleri Başlıyor
''Vakıf Haftası Etkinlikleri'' 9-15 Mayıs 2022 haftasında Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü...

Haberi Oku