Yolcunun gözü kulağı; Yolcu Bilgilendirme Sistemi

Kocaeli’de toplu taşımaya önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yolcu yoğunluğunu azaltacak önlemlerin yanı sıra yoğunluğun fazla olduğu duraklarda vatandaşları Yolcu Bilgilendirme Sistemleri ile rahatlatıyor. Daha önce 52 toplu taşıma durağında bulunan sistemin sayısı arttırılarak, 96’ya yükseldi.

YENİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

Ulaşımda birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları bilgilendirmek ve ulaşım imkanlarından daha kolay yararlanabilmesi için çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığınca kurulan Yolcu Bilgilendirme Sistemlerinin sayısı arttırılıyor.

44 YENİ SİSTEM KURULDU

52 durakta bulunan Yolcu Bilgilendirme Sistemlerinin sayısı arttırılıyor. Bu kapsamda yapılan çalışmayla 7 ilçeye toplam 44 yeni yolcu bilgilendirme sistemi kuruldu. Böylece yolcu bilgilendirme sistemi sayısı 96’ya yükseldi. Yıl içerisinde Gebze ilçesinde 25, İzmit ve Derince ilçelerinde ise 17 yeni sistem kurulacak.

VATANDAŞLAR İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK

Yolcu bilgilendirme sistemiyle vatandaşlar durağa uğrayan hatların bilgisini, gelecek olan toplu taşıma aracının süresini ve diğer pek çok bilgiyi öğrenebiliyor. Bu sistemlerin bakım ve onarımı da Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yıl boyunca düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

YOLCU BİLGİLENDİRME SİSTEMİ