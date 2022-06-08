YRP’Lİ İLÇE BAŞKANLARINDAN GTÜ’YE ZİYARET

Ziyarette yer alan Yeniden Refah Partisi Çayırova ilçe başkanı Adem Yıldız, Yeniden Refah Partisi Gebze ilçe başkanı Engin Kılıç, Yeniden Refah Partisi Darıca ilçe başkanı Ali Taştan, Gebze’nin tarihi, kültürü ve yaşamına dair bilimsel ve akademik çalışmaları bağlamında Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’ ziyaret etti.

Ziyaret esnasında konuşan Yeniden Refah Partisi Çayırova ilçe başkanı Adem Yıldız, ilçemiz sınırlarında ülkemizin en değerli üniversitelerinden birine sahip olmak Çayırova’lılar adına gurur verici ifadelerini kullanırken, biz inanıyoruz ki 21. Yüzyılın Erbakanları ahlak ve maneviyatını ön planda tutarak, üniversitelerdeki bilim ortamında kendini yetiştiren gençlerimiz arasından yetişecektir dedi.

Karşılıklı fikir ve bilgi alışverişinin yapıldığı görüşmede, öğrencilere sunulan akademik ve sosyal imkanlar hakkında bilgi alan ilçe başkanları, GTÜ rektörü Aslan’a ‘Milli Kaynaklar Paketi’ni hediye etti.