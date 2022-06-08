GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

YRP’Lİ İLÇE BAŞKANLARINDAN GTÜ’YE ZİYARET

Yeniden Refah Partili ilçe başkanları, GTÜ rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’ı makamında ziyaret etti.

YRP'Lİ İLÇE BAŞKANLARINDAN GTÜ'YE ZİYARET

08 Haziran 2022 Çarşamba 09:43

Ziyarette yer alan Yeniden Refah Partisi Çayırova ilçe başkanı Adem Yıldız, Yeniden Refah Partisi Gebze ilçe başkanı Engin Kılıç, Yeniden Refah Partisi Darıca ilçe başkanı Ali Taştan, Gebze’nin tarihi, kültürü ve yaşamına dair bilimsel ve akademik çalışmaları bağlamında Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’ ziyaret etti.

Ziyaret esnasında konuşan Yeniden Refah Partisi Çayırova ilçe başkanı Adem Yıldız, ilçemiz sınırlarında ülkemizin en değerli üniversitelerinden birine sahip olmak Çayırova’lılar adına gurur verici ifadelerini kullanırken, biz inanıyoruz ki 21. Yüzyılın Erbakanları ahlak ve maneviyatını ön planda tutarak, üniversitelerdeki bilim ortamında kendini yetiştiren gençlerimiz arasından yetişecektir dedi.

Karşılıklı fikir ve bilgi alışverişinin yapıldığı görüşmede, öğrencilere sunulan akademik ve sosyal imkanlar hakkında bilgi alan ilçe başkanları, GTÜ rektörü Aslan’a ‘Milli Kaynaklar Paketi’ni hediye etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ortamda YRP’li ilçe başkanları, misafirperverliklerinden ötürü rektör Aslan’a teşekkürlerini ilettiler.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükgöz Beylikbağı Turunda Büyükgöz Beylikbağı Turunda
Gebze Eskihisar’da Çevreci Etkinlik Gebze Eskihisar’da Çevreci Etkinlik
Darıca’da Çevre Haftası etkinliği Darıca’da Çevre Haftası etkinliği
Büyükakın: “Doğayı insandan korumalıyız” Büyükakın: “Doğayı insandan korumalıyız”
Kira artışına yüzde 25 sınırı! Kira artışına yüzde 25 sınırı!
Çınarlarımıza bilinçli internet kullanımı Çınarlarımıza bilinçli internet kullanımı
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Büyükgöz Beylikbağı Turunda
Yoğun geçen hizmet ve ziyaretçi trafiğine rağmen mahalle ziyaretlerini aksatmadan sürdüren Gebze Belediye...

Haberi Oku