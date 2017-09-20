YÜCEL BORU FEN LİSESİ

2013 yılında ilk defa öğrenci almaya başlayan ve 2107 de ilk mezunlarını veren Yücel Boru Fen Lisesi, okul bahçesinde yapılan törenle yeni eğitim-öğretim yılına heyecanlı ve gururla başladı.

YÜCEL Boru Fen Lisesi İlk mezunlarından

27 öğrencisi Tıp Fakültelerine

32 öğrencisi Mimarlık, Mühendislik Fakültelerine

6 öğrencisi Eczacılık Fakültelerine

11 öğrencisini Diş Hekimliği Fakültelerine

3 öğrencisini Beslenme ve Diyetetik

1 öğrencisini Fizyoterapi

2 öğrencisini Fen-Edebiyat Fakültelerine

1 öğrencisini İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine

1 öğrencisini Çizgi Film ve Animasyon Bölümüne yerleştirmenin haklı gururuyla yeni döneme tam kadro olarak heyecanla başladı.

Okulun Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Özlem YILDIRIM’ın sunuculuğunu yaptığı açılış programı İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Öğrenci, öğretmen ve velilere başarılı bir dönem dileyerek konuşmasına başlayan Okul Müdürü İsmail BOĞA şunları söyledi: “Çağdaş eğitim standartlarının, iyi eğitim görmüş bireylerin ve bilginin giderek daha büyük bir güç haline geldiği günümüzde bizlere büyük görevler düşmektedir. Okulumuzun idarecisinden hizmetlisine kadar tüm çalışanları, eğitim sürecinin aksamayan bir neferi olmaya gönüllüdür.”

Daha sonra Okul Müdürü İsmail BOĞA velilere de seslenerek sözlerine şöyle devam etti: “Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini, akademik ve sosyal becerilerini iyi analiz etmek, onların geleceklerine yön verecek en uygun meslek seçimine alt zemin oluşturmak adına ülkemizi emanet edeceğimiz pırıl pırıl gençlerimizin daha iyi donanıma sahip olması için ben ve arkadaşlarım elimizden gelenin fazlasını yapacağız.”

Okul Müdürü İsmail BOĞA sözlerini şöyle noktaladı. “Sevgili öğrenciler, ülkemize yapacağınız katkıları görmek bizim için en büyük mutluluktur. Size her zaman güvendiğimizi bilmenizi isterim. Amaçlarımıza ulaşabilmenin yolu Atatürk’ün dediği gibi ‘Tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak’ ”

Okul müdürünün konuşmasından sonra Yücel Boru Fen Lisesi öğretmenleri adına okulun Tarih Öğretmeni Nurcan POLAT da bir konuşma yaparak öğrencilere başarılar diledi.

Mezun öğrenciler adına Tıp Fakültesine yerleşen Batuhan Öztürk ‘ün konuşmasının ardından 2017 yılı öğrenci temsilcisi 12/A sınıfı öğrencisi Ali Fuat Çalık da öğrenciler adına bir konuşma yaparak arkadaşlarına başarılar diledi.