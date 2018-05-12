Yücel Boru Fen Lisesi Mezuniyet Töreni

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Şube Müdürleri Mahmut Aşıkoğlu ve Hamza Kondakçı, Yücel Boru Şirketleri Yönetim Kurulu adına Barış Ege, öğrenci velileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldılar.

Programın sunuculuğunu okulun öğretmenleri Özlem Yıldırım ve Cüneyt Erol yaptılar. Program “Maziye Bir Yolculuk” isimli slayt gösterisiyle başladı. Okul Müdürü İsmail Boğa konuşmasında okulun kurumsal kimliğini kazanması adına öğrencilerin ve öğretmenlerin gösterdiği özveriye dikkat çekti. 2018 mezunlarına hem üniversite sınavında hem de yaşamları boyunca başarı ve mutluluk dileklerini illeti.

Mezun öğrenciler adına konuşmayı Ali Fuat Çalık ve Başak Ataş birlikte gerçekleştirdiler. 11. Sınıf öğrencileri Semanur Yurt ve Akın Giray Çakal mezun öğrenciler Reyhan Bolat ve Ali Fuat Çalık’ tan bayrak ve flamayı teslim aldılar.

2018 Dönem birincisi Muhammet Şahin Yapa, dönem ikincisi Ali Hanbaba ve dönem üçüncüsü Berkay Kar’a ödüllerini Okul müdürü İsmail Boğa takdim etti. Yücel Boru Yönetimi de öğrencileri unutmadı. Yönetim kurulu adına törene katılan Barış Ege, ilk üçe giren öğrencilere tablet hediye etti.

Okulun öğretmenleri Aydın Garip Gökgün ve Belgin Kabasakal’ın enstrümanları eşliğinde okul müzik ekibinin dinletisi ilgiyle takip edildi. Mezun öğrenciler İrem Duman, Başak Ataş ve Şevval Toksöz solo şarkılar söyledi. Rabia Aydan Kobya, Eyyüp Konuksever, Ezgi Taşkın, Alparslan Öztürk ve Saadet Koçak isimli mezun öğrencilerin, müzik ekibine “Hayat Bayram Olsa” şarkında “işaret diliyle eşlik etmeleri büyük beğeni topladı.

Dönem birincisi olan Muhammet Şahin Yapa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Okul Müdürü İsmail Boğa, Müdür Başyardımcısı Engin Güntepe, Müdür yardımcıları Murat Çağlan ve Şükran Aydın, anne ve babasıyla birlikte mezuniyet kütüğüne birincilik plakasını çaktı.