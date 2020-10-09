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Yüksel Pakdemir Vefat Etti

“Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir.” buyuruyor Hz. Peygamberimiz (sav). Rahmet damlalarının yoğun olarak düştüğü bu günlerde davasını uçsuz bucaksız diyarlara taşımayı kendisine şiar edinmiş Eğitimci-Yazar Yüksel Pekdemir hocamız hakka yürüdü.

Yüksel Pakdemir Vefat Etti

09 Ekim 2020 Cuma 22:20

Kendisinin hastalandığı ve yaşam ünitesine bağlandığını haber alınca, DergiZan Uluslararası Sanatçılar Derneği (DUSADER) ve Gebze Şiir Meclisi ailesi olarak büyük bir üzüntü duyduk. İnanamadık. İnanamadık; çünkü, birçoğumuzun yakın zamanlarda görüştüğü biriydi Yüksel hocamız. Yüreğimiz mahzundu. Durumunun kritik olduğunu bildiğimiz hâlde yeniden sağlığına kavuşacak ümidi içindeydik. Dilimizde dualarımiz hiç eksik olmadı. Lâkin takdîr edilen oldu. Sonsuzluk yolculuğunda dünyâ denilen istasyondan ayrılması gerekmişti ve bizi derinden sarsan o vefat haberi geldi. 
“Muhakkak ki O’ndan geldik ve yine O’na döndürüleceğiz!”… 
"ASIM'IN NESLİNDE RUHLARIN BULUŞMASI VE DEĞERLERİMİZ" kitabıyla millî ve manevi hayat perspektifini gençlere aktarmaya çalışan Pekdemirli, Gebze’nin kültür hayatında tartışılmaz büyük bir değerdi.  Özellikle radyo programları, gazete köşe yazıları ile dokunmadığı yürek kalmamıştı.  
Canlı bir kültür hazinesiydi. Ulusal ve Uluslararası şairleri ve dahi Gebzeli yazarları ve şairleri tahlil eden, onları tanıtan, hayat hikâyelerini köşesine taşıyan biriydi. 
“Bu yazılarım benim için bir mirastır, hem aileme hem de beni takip eden dost ve öğrencilerime” derdi.“ Söze başlamadan sözün doğrusu samimiyet ve bilgidir.” derdi. 
Gebze’nin bir gönül elçisi, millî davanın yenilmez ve yıkılmaz bir eriydi Yüksel Pekdemir.
 DUSADER ve Gebze Şiir Meclisi Mensubu olarak, ailesinin, dostlarının, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun diyoruz. Allah’ın onu rahmetiyle karşılamasını ümit ediyoruz.


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Yüksel Pakdemir in Ardından
Gebze de Eğitim ve Edebiyat camiamızın önemli isimlerinden Yüksel Pakdemir vefat etti.

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