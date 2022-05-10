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Yuvacık Barajı ağzına kadar doldu

Kocaeli’nin önemli bir bölümünün içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı ağzına kadar doldu.

Yuvacık Barajı ağzına kadar doldu

10 Mayıs 2022 Salı 10:59

 Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı’nda su miktarı geçen yaz aylarında önemli oranda düşmüş, barajın dibi görünmüştü. İSU Genel Müdürlüğü su süreçte Sapanca Gölü’nden su alıp kente vermişti. Bu yıl su konusunda Kocaeli bir hayli şanslı bir yıl yaşadı. Kış mevsiminde yağan bolca kar ve sonrasındaki yağmurlar Yuvacık Barajı'nı doldurdu. Barajda su seviyesi yükselince de birkaç kez kapaklar açılıp su boşaltılmıştı.

BARAJDA 50,5 MİLYON METREKÜP SU VAR

51 milyon metreküp su kapasitesine sahip olan Yuvacık Barajı’nda 8 Mayıs tarihi itibariyle 50 milyon 530 bin metreküp su bulunuyor. Doluluk oranı yüzde 99. Kandıra ve civar köylerdeki içme suyu ihtiyacını karşılayan Namazgâh Barajı’nın doluluk oranı ise yüzde 70. Barajda 15 milyon 720 bin metreküp su bulunuyor.


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