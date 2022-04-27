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Zinnur Büyükgöz’den Kadir Gecesi mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz bu akşam idrak edilecek olan mübarek Kadir Gecesi ile ilgili bir tebrik mesajı yayınladı.

Zinnur Büyükgöz'den Kadir Gecesi mesajı

27 Nisan 2022 Çarşamba 09:28

 Kadir Gecesi ile ilgili bir tebrik mesajı yayınlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “ Müminler için Kur’an’ı Kerim Allah Teala’ya yaklaşmak için en güzel ve en güçlü vesiledir. Bu yüzden de mübarek Ramazan ayının coşku ve bereketinin doruğa çıktığı Kadir geceleri insanların esenliği ve gönüllerin sefası için eşsiz bir gecedir. Bizler bu gecelerde Kur’an’ı Kerim okumalı, dua etmeli ve manevi bir yükseliş için çaba göstermeliyiz. Bu kutsal gecenin getirdiği güzellik, bereket ve erdemlerin hayatımızın tümüne sirayet etmesi dileğiyle, hemşerilerimin, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum. Allah dualarınızı kabul etsin, Kadir Geceniz mübarek olsun” dedi.

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