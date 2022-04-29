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Zinnur Büyükgöz’den Ramazan Bayramı Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Zinnur Büyükgöz'den Ramazan Bayramı Mesajı

29 Nisan 2022 Cuma 12:25

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yayımladığı bayram tebrik mesajında,“Ramazan Bayramı, milletçe sahip olduğumuz dostluk, kardeşlik, sosyal dayanışma ve yardımlaşma gibi ulvi duyguların yeniden canlandığı, halkımızı birbirine bağlayan müstesna bir bayramdır. Bizleri bir arada tutan değerlerimize sahip çıkmalı, birlik ve beraberliğimizi korumalıyız. Ramazan’ın manevi iklimini bu yıl da birlikte teneffüs ettik hamdolsun. Ramazan ayında yaşadığımız bu güzel birlikteliğin ve dostluk ve kardeşlik bağlarının yılın her ayında devam etmesini ümit ediyor, bu vesileyle bölgemizde ve dünyanın değişik noktalarında devam eden savaş, acı ve yıkımların son bulmasını temenni ediyorum. Tüm hemşerilerimin, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

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