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1600 ton cam dönüşüme kazandırıldı

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2014 yılında 50 adet cam ambalaj kumbarası ile başlayan toplama çalışmaları artarak devam ediyor.

1600 ton cam dönüşüme kazandırıldı

20 Mart 2017 Pazartesi 14:35


Gebzelilerin yoğun ilgi ve talep gösterdiği cam ambalaj kumbara dağıtımları devam ediyor. İlk etapta 50 adet kumbara ile başlayan cam ambalaj toplama çalışmaları Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda kumbara sayısı 200 çıkarıldı. 2017 yılında 568 ton cam ambalajın geri kazanımı sağlanırken Gebzelilerin geri dönüşüme verdikleri katkı sayesinde 2016 yılında bu rakam 1600 tona ulaştı. Geri dönüşümünün önemine vurgu yapan yetkililer
“Kaynakların doğru kullanılması, enerji ve hammadde tasarrufunun sağlanmasının daha yaşanılabilir bir dünya için oldukça önemli. 

HEDEF BÜYÜTÜYOR 

Cam atıklarının geri kazanımı ile çevrenin korunması yanı sıra orman yangınlarının önlenmesi, cam üretiminde kullanılacak hammadde temininden kaynaklı tabi ortamların tahribatı engellenmiş oluyor. Cam ambalaj atıkları kalitesini kaybetmeden %100 geri dönüşebilen ve sonsuz kez ikincil hammadde olarak tekrar üretime dahil edilebilir ve sonsuz kez kullanılabilir kaynaklardır. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak 2017 yılında can ambalaj toplama kumbara sayımızı Gebze genelinde 400 çıkarmayı ve geri dönüşüme daha fazla cam ambalaj atığı kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.  

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