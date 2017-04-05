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Ak Gençlere Saldırı..

Ak Parti Darıca İlçe Gençlik Kolları'nın yeni anayasa sistemini tanıttığı standa bir grup genç tarafından saldırı düzenlendi.

Ak Gençlere Saldırı..

05 Nisan 2017 Çarşamba 18:02

Evet standına düzenlenen saldırıda görevlilerden yaralanan olmadı.Kısa sürede polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis saldırganları etkisiz hale getirirken stand görevlileri standı yeniden açtı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırının ardından Ak parti Gençlik Kolları Başkanı Cüneyt Şentürk sosyal medya hesabından " Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın askerleriyiz, yıkan taraf değil yapan tarafız" diye paylaşımda bulundu.

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