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Akse Mahallesi Yenileniyor

Akse Mahallesi’nde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucunda geçtiğimiz yıllarda tarihi kimlik kazanan Akse Caminin, çevresindeki meydan projesi hızla ilerliyor.

Akse Mahallesi Yenileniyor

20 Mart 2017 Pazartesi 16:46



Tarihi Camii Korunuyor 


Mahallenin köy içi diye adlandırılan bölgesinde başlayan ve hızla devam eden proje ile tarihi caminin çevresinin modern bir meydanla yenileme çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi, bölgenin yeniden canlanmasını sağlayacak. Tarihi ve kültürel açıdan değerli olan Camiiyi korumak, aynı zamanda camiinin çevresinde yeni bir yaşam alanı oluşturmak adına başlatılan projede çevre dokusunun da yenilenmesi ve düzenlenmesi amaçlanıyor. 

2 Milyon Liralık Yatırım


2017 yılı başlarında startı verilen ve 5 Bin metrekare alan üzerine inşası devam eden proje hızla ilerliyor. Farklı özellikte açık ve yeşil alanları içerisinde barındıran meydan projesinde yaklaşık 2 Milyon Liralık bir harcama ön görülüyor. İçerisinde açık ve kapalı çay bahçeleri, şadırvan, muhtarlık, mahalle konağı, Kuran Kursu ve yürüyüş alanlarının yer alacağı meydan aynı zaman da yeşiliyle ve eşsiz peyzaj düzenlemesiyle modern bir görünüme sahip olacak. 

Başkan Demirci Projeyi Yakından Takip Ediyor


Akse Mahallesi köy içi mevkiinde hızla ilerleyen projeyi yakından takip eden Belediye Başkanı Şevki Demirci, belirli aralıklarla inşaat alanında ekiplerden bilgiler alıyor. Kısa bir sürede tamamlanması adına çalışmaların yoğunlaştırılması talimatını yaptığı incelemeler esnasında veren Demirci, “Akse Mahallemiz meydan ile tarihi dokuyu koruyarak yeni  görünümünü kazanacak. İçerisinde tarihi camiiyi koruyarak çevresinde başlattığımız proje ile modern bir meydanı oluşturuyoruz. İlk semt meydanımızı Şekerpınar Mahallesinde vatandaşlarımızın kullanımına kısa süre içerisinde sunduk. Şimdi 1 ay kadar bir süre sonra ikinci meydanımız olan Akse Semt Meydanımızı da mahalle sakinlerimizin kullanımına açacağız. Üçüncü Semt Meydanımızın da E-5 Çayırova girişinde taksi durağı karşısında hayata geçirilmesi için fizibilite ve planlama çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.  

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