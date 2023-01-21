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Alevlere teslim olan kamyon hurdaya döndü

Kuzey Marmara Otoyolu’nda alevlere teslim olan kamyon hurdaya döndü.

Alevlere teslim olan kamyon hurdaya döndü

21 Ocak 2023 Cumartesi 08:29

 
  Edinilen bilgiye göre yangın, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde Kocaeli geçişi T2 tünelinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple 34 BGU 35 plakalı kamyon sürücüsü U.G. araçtan çıkan dumanları görünce kamyonu emniyet şeridine çekti. Sürücü 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın kamyonun kabin kısmından kasa kısmına sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale geldi. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul İstikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Yanan aracın tünelden çekici yardımıyla çekilmesi ile yol tekrar trafiğe açıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. 
                                   


İHA
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