İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Alparslan Türkeş Spor Kompleksi’nde sahanın mıcır dolgusu yapılıyor

Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi’ndeki yenileme çalışmaları kapsamında sahanın mıcır dolgusu yapılıyor

Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'nde sahanın mıcır dolgusu yapılıyor

19 Kasım 2022 Cumartesi 11:57


‘Spor Kenti Kocaeli’ vizyonu doğrultusunda tesisleşmeye büyük önem veren ve kent genelinde birçok spor tesisini Kocaeli gençliğinin hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi içerisinde yer alan sahanın birçok imalatı devam ederken şu an saha zemininin mıcır dolgusu yapılıyor.


SAHANIN SULAMA SİSTEMİ YENİLENİYOR

Yenileme çalışmaları dahilinde birçok imalatı yapan Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahanın kılçık drenaj ve yağmursuyu drenaj bacalarının işlerini tamamladı. Sahanın sulama hattının yenileme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri ayrıca zemindeki mıcır dolgu çalışmalarına da devam ediyor.


SENTETİK HALININ ÜRETİMİ YAPILIYOR

Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi içerisinde bulunan 5 bin 930 m²'lik alandaki çim, Büyükşehir ekipleri tarafından çalışmaların ilk kısmında kaldırılmıştı. Sahanın yeni sentetik çim halısının üretimi fabrika ortamında gerçekleştiriliyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeVali
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik öneriler panel ve çalıştayda ele alındı İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik öneriler...
Vatandaşlar Kitap Kahveden memnun Vatandaşlar Kitap Kahveden memnun
Başkan Büyükakın, “Vinç operatörü yetiştirme programını başlatacağız” Başkan Büyükakın, “Vinç operatörü yetiştirme...
Dilovası Kadın Kooperatifi (GİLEM) hızla büyüyor Dilovası Kadın Kooperatifi (GİLEM) hızla büyüyor
Değirmendere çekek yeri için kazıklar çakılıyor Değirmendere çekek yeri için kazıklar çakılıyor
Barbaros Dönüşüm Projesinde rekor uzlaşma Barbaros Dönüşüm Projesinde rekor uzlaşma
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner376

banner377

İzmit Körfezi'nin korunmasına yönelik öneriler...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: - "Marmara Denizi'nin tamamında yapay resiflerin...

Haberi Oku