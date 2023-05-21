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Aniden Yola Çıkan 8 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı

Gebze ilçesinde aniden yola çıkan 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aniden Yola Çıkan 8 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı

21 Mayıs 2023 Pazar 18:33

  Kaza, Mustafapaşa Mahallesi 746/1 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sercan A. yönetimindeki 06 CLS 805 plakalı otomobil, birden yola çıkan 8 yaşındaki Y.B.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çocuk savrulurken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu ambulansa alarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayı anlatan yaralı çocuğun yengesi, "Çocuk fırlayınca adam frene bastı ama fayda sağlamadı. Şoför de korktu. Devamlı burada kaza oluyor. Acilen buraya tümsek istiyoruz" dedi. 
  Polis olayla ilgili inceleme başlattı.  
  



İHA
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