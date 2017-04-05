ARAPÇEŞME TEMEL ATMA TÖRENİ

Gebze’ye kazandırılacak olan ve Arapçeşme ve komşu mahallerine hizmet edecek olana Bilim Sanat Merkezi 4 bin 953 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Kafeterya, belediye hizmet birimi, düğün salonu ve GESMEK kurslarının bulunacağı Arapçeşme Mahallesine inşa edilecek olan Bilim Sanat Merkezi temel atma törenine tüm Gebzeliler davetli.