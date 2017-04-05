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ARAPÇEŞME TEMEL ATMA TÖRENİ

Gebze Belediyesi tarafından Arapçeşme Mahallesi’ne yapılacak olan Bilim Sanat Merkezi’nin temel atma töreni 6 Nisan Perşembe (yarın) günü saat 14:00’de Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in katılımları ile gerçekleşecek.

ARAPÇEŞME TEMEL ATMA TÖRENİ

05 Nisan 2017 Çarşamba 13:16

 Gebze’ye kazandırılacak olan ve Arapçeşme ve komşu mahallerine hizmet edecek olana Bilim Sanat Merkezi 4 bin 953 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Kafeterya, belediye hizmet birimi, düğün salonu ve GESMEK kurslarının bulunacağı Arapçeşme Mahallesine inşa edilecek olan Bilim Sanat Merkezi temel atma törenine tüm Gebzeliler davetli.

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