Atıklar çevreyi kirletmeyecek çiftçinin toprağını besleyecek

Marmara’yı havadan, karadan ve denizden denetleyen Büyükşehir, Kocaeli’de çevre kirliliği oluşturabilecek alanlarda gerekli önlem ve tedbirleri almaya devam ediyor. Büyükbaş hayvansal atıkların çevre kirliliği oluşturmasını önlemek için düğmeye basıldı. İşletmecilerle bir araya gelen Büyükşehir, hayvansal atıkların gübre ya da toprak iyileştirici olarak kullanılabileceği bir kompost tesisi, Gölcük’te hayata geçireceğini açıkladı.

GÜBRE VEYA TOPRAK İYİLEŞTİRİCİ

Gölcük’te kompost tesisi için ön fizibilite raporu hazırlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, büyükbaş hayvan işletmeleriyle bir araya geldi. Kompost tesisin değerlendirildiği toplantıya kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı. Planlanan söz konusu tesisle hayvansal atıklar, gerekli proseslerden geçirildikten sonra gübre ya da toprak iyileştirici olarak kullanılabilecek.

İŞLETMELER VE KAMU KURUMLARI BULUŞTU

Büyükşehir tarafından yapılması planlanan tesisin tanıtılması, işletme aşamasında izlenecek yöntemlerin anlatılması ve faaliyetin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla düzenlenen toplantı Sekapark Otel’de gerçekleştirildi. Gölcük ilçesinde ve yakın çevresinde faaliyet gösteren büyükbaş hayvan çiftliği işletme sahipleri ile bir araya gelinen ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıya Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İSU Genel Müdürlüğü, Gölcük Belediye Başkanlığı ile Büyükşehir Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri katılım sağladı.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut Önem, Kocaeli’de yaşanabilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla yürütülen çalışmaları aktardı. Önem, ayrıca zaman zaman İzmit Körfezi’nde hayvansal atıklardan kaynaklanan çevre kirliliklerine değinerek planlanan tesisle bu kirliliklerin önüne geçilmesinin sağlanacağını vurguladı. Önem, tesiste üretilecek gübre ve toprak iyileştiricisinin çiftçilere verilerek destek sağlanacağını ifade etti.

İŞLETMELER PROJEYİ OLUMLU KARŞILADI

Toplantının devamında büyükbaş hayvan çiftliği işletme sahipleri konuya ilişkin görüş ve taleplerini iletti. Projeye ilişkin memnuniyetlerini aktaran işletme sahipleri tesis yapımını desteklediklerini, bu konuda Büyükşehir’in koordinasyon yürüterek kendilerine gerekli desteği sağlamasıyla projenin olumlu sonuçlanacağını dile getirdi. Toplantıda ayrıca ilgili kurumların görüş ve önerileri de alınarak projenin teknik detaylarına ilişkin yapılacak iyileştirmeler masaya yatırıldı. Bu konuda ilgili kurumlarca işbirliği içerisinde çalışmalar yürütüleceği aktarıldı.







