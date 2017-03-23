Atlı Eğitim Merkezi'nde Eğitimler Devam Ediyor

1200 ÖĞRENCİYE EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in himayelerinde Gaziler Dağı’nda kapılarını açan Atlı Eğitim Merkezi Gebzeli çocukların ilgi odağı oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında Gaziler’de bulunan Atlı Eğitim Merkezi’nde Gebzeli ilköğretim 4. Sınıf öğrencilerine binicilik sporu tanıtılıyor. Haftanın üç günü 41 ilkokuldan belirlenen sınıflardan 1200 öğrenci eğitimlere katılıyor. Eğitime katılan öğrencilere ilk olarak ata nasıl binileceğini anlatan film izletiliyor. Öğrenciler daha sonra eğitim merkezinin tesisinde bulunan yemlik, eğerlik, at yıkama ve at hazırlama bölümlerinde işin uzmanlarından bilgi alıyor.

HAYVAN SEVGİSİ AŞILANIYOR

Eğitim sonunda toog başlık ve yeleklerini giyen çocuklar eğitmen ve seyisler eşliğinde ata biniş kurallarını atın yanında ona dokunarak öğrenip sonra uygulayarak gerçekleştiriyor. Eğitimler öğrencilere biniciliği öğretmenin yanı sıra hayvan sevgisini de aşılıyor. Eğitmenler hayvanlarla dokunarak iletişime geçmenin bu yaşlardaki çocuklarda hayvan sevgisini artırdığını ifade ediyor.

TERAPİ MERKEZİ VE SATRANÇ SINIFI

Dezavantajlı gruplar için de terapi merkezi olarak hazırlıklarını sürdüren tesiste, bu anlamda da hizmet verilecek. Fiziksel, zihinsel ve psikolojik yönden hastaların kendilerini daha iyi hissetmeleri ve tedavi süreçlerine katkı sağlanacak. Ayrıca binicilik eğitimi alan öğrenciler boş vakitlerini merkezde oluşturulan satranç sınıflarında satranç oynayarak değerlendiriyor. Merkezde verilen eğitimler doğrultusunda çocukların hem fiziksel hem'd e zihinsel gelişimlerine katkı sağlanıyor.