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‘Baba Destek Programı’, anneleri memnun etti

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve AÇEV işbirliği ile düzenlenen Baba Destek Programı dolayısıyla annelerle de toplantı gerçekleştirildi. Anneler, programın eşlerinin tutumlarında olumlu bir değişim meydana getirdiğini belirterek eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

‘Baba Destek Programı', anneleri memnun etti

14 Ocak 2023 Cumartesi 12:32

  İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle Baba Destek Programıyla eğitimler veriliyor. Bu eğitimler, çocuğun çok yönlü gelişimine katkıda bulunmak, babaların çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurması, çocukların gelişimlerinin desteklemesi ve babalarda davranış değişikliği oluşturması amaçlanarak düzenleniyor. Babalara yönelik düzenlenen eğitimlerin ardından, annelerle de toplantı yapıldı. Babalık konusu üzerine yönelik yürütülen çalışmalarda farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitime çok sayıda baba ve anne katıldı. Eğitimden faydalanan babaların tutumlarındaki değişikliklerden memnun olan anneler, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ve AÇEV saha sorumlusu Zeki Topaloğlu’na teşekkür etti. 
                                   


İHA
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