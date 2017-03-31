Bakan Özlü Gebze’de

Gün boyu devam edecek bir dizi ziyaret ve toplantılar için Gebze’ye gelen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu; Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker karşıladı

Gün boyunca Gebze’de bir takım ziyaretlerde bulunacak olan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ilk olarak, Gebze bölgesinde bulunan organize sanayi bölgeleri başkanları bir araya geldi. GOSB Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Bakan Özlü, bölgenin sanayisini OSB başkanlarıyla birlikte ele alacak. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’ye Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve GOSB Başkanı Vahit Yıldırım eşlik etti