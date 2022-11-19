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Barbaros Dönüşüm Projesinde rekor uzlaşma

Körfez Barbaros Mahallesi Riskli Alan Projesinde sona geliniyor

Barbaros Dönüşüm Projesinde rekor uzlaşma

19 Kasım 2022 Cumartesi 12:00


Körfez Barbaros Mahallesi Cevher Dudayev Pariçerisinde yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uzlaşma Ofisinde Barbaros Mahallesi Riskli Alanında yer alan hak sahipleriyle 11 Mayıs tarihi itibariyle başlayan görüşmeler 15 Kasım İtibariyle tamamlandı. Bu süre zarfında hak sahiplerinin yüzde 95’i ile görüşme sağlandı. Görüşülen  kişilerin yüzde 90’ı ile de nakit bedel veya konut karşılığı sözleşme imzalandı.


KAMULAŞTIRMA SÜRECİ BAŞLIYOR

Riskli Alandaki görüşmeler sonrasında uzlaşma sağlanamayan ya da oluşturulan dönüşüm senaryosuna ait matematiksel modele göre hak edişi belirlenen m² değerinin altında kalan taşınmazlara yönelik kamulaştırma süreci başlatılacak.


DERİNCE-KÖRFEZ KENTSEL DÖNÜŞÜM İHALESİ

Kocaeliyüehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Körfez Barbaros Mahallesi'nin taşınması için başlatılan kentsel dönüşüm kapsamında 534 adet konut, 40 adet dükkan ve 1 adet camiyi içeren    projenin ihalesi 28 Ekim tarihinde yapıldı. İhale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesi süreci devam ediyor.



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