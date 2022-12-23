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Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Gebze ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

23 Aralık 2022 Cuma 21:21

D-100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi'nde İstanbul istikametine seyreden V.G. yönetimindeki 35 BAY 811 plakalı otomobil, bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle demir bariyer otomobile saplandı. Kazada sürücü ile yanındaki Y.G. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Öte yandan çarpmanın etkisiyle yerinden sökülen demir bariyer, yan yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.
Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul yönü ile yan yolda kontrollü sağlanan ulaşım, otomobilin ve demir bariyer parçasının kaldırılmasıyla normale döndü.









AA
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