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Başkan Aygün: "Gençlik merkezlerinden spor alanlarına birçok projemizi hizmete sunduk"

Esnafla bir araya gelerek, projelerini anlatan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Gençlik merkezlerinden spor alanlarına birçok projemizi hizmete sunduk. Bunların yanında köylerimizde Tarımsal Kalkınma Hamlesi gerçekleştirdik. Kentsel dönüşüme yönelik ilk projemizi hizmete sunduk" dedi.

Başkan Aygün:

09 Ocak 2023 Pazartesi 20:17

 Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Yelken Kafe’de düzenlenen programda ilçedeki berber esnafıyla bir araya geldi. Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın’nın da katıldığı programda konuşan Başkan Aygün, "İlçemizde yer alan esnaflarımızı sık sık ziyaret ederek istişarede bulunuyoruz. Esnafımızın görüş ve önerileri bizim için çok kıymetli. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için çalışmalar gerçekleştirdik. Gençlik merkezlerinden spor alanlarına birçok projemizi hizmete sunduk. Bunların yanında köylerimizde Tarımsal Kalkınma Hamlesi gerçekleştirdik. Üç kısımdan oluşan projemiz çerçevesinde çiftçilerimize çok önemli bir katkı sağladık. Tesisimiz bünyesinde mısır kurutma, süt pastörizasyon ve aspir işleme ve değerlendirme bölümleri yer alıyor. Ayrıca kentsel dönüşüme yönelik ilk projemizi Yeniket Mahallemizde yer alan Araptepe mevkiinde hizmete sunduk. Bunun yanında Deniz Mahallemizde de kentsel dönüşüm çalışmalarımıza başladık" dedi. 


İHA
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