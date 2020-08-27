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Başkan Bıyık esnafın yanında

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta esnafla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinliyor. Esnafı önemsediğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca’yı ortak akılla yönetmek istediklerini ifade ederek her görüşe önem verdiklerini söyledi.

Başkan Bıyık esnafın yanında

27 Ağustos 2020 Perşembe 10:28

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe esnafını her fırsatta ziyaret ederek görüş ve önerilerini dinliyor. Her sabah bir esnafa uğrayarak çay sohbetleri gerçekleştiren Başkan Muzaffer Bıyık, mahallelerde cadde esnaflarını da ziyaret ederek hasbihal ediyor. Esnafı önemsediğini ve her zaman esnaflarla iç içe olmaya özen gösterdiğini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Aşıroğlu Caddesi’nde esnaf turu gerçekleştirdi.

AŞIROĞLU ÖRNEK CADDE OLACAK

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte altyapı ve üstyapı çalışmalarının devam ettiği Aşıroğlu Caddesi’ndeki çalışmalar hakkında esnafa bilgi veren Başkan Muzaffer Bıyık, kısa sürede çalışmanın bitirileceğini ifade ederek “Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte Darıca’da altyapı çalışmasına Aşıroğlu Caddesi’nden başladık. Aşıroğlu Caddemiz tamamlandığında modern kaldırımlarıyla, yer altına alınan çöp konteynırları ve ışıklandırmalarıyla prestijli ve örnek bir cadde haline gelecek. Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz. Daha yaşanabilir ve modern bir Darıca için canla başla çalışıyoruz. Darıca halkı adına ilçemize bu büyük hizmeti getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.


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