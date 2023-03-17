Başkan Bıyık’tan 18 Mart Mesajı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çanakkale destanının tarihe sığamayacak kadar anlamlı olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: “Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkânsızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin adıdır.

Tarihe sığmayacak kadar büyük ve anlamlı olan bu zaferin yıldönümünün haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Çanakkale destanı, korkuya teslim olmayan, hiç kimseye boyun eğmeyen Türk Milletinin asil ruhunun en güzel göstergesidir.

108 yıl önce bugün "Çanakkale Geçilmez" dedirten kahramanlarımız, vatana sahip çıkma ve bağımsız yaşama kararlılığımızı güçlü bir inançla ortaya koymuş, tüm dünyada bu milletin var oluş iradesinin yıkılamayacağını kanıtlamıştır. Bu yüzden Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin bir aziz hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün de en güçlü ilham kaynaklarından biri olmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle dünya tarihinin akışını değiştiren 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’nci yıl dönümünü kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bağımsızlık için canlarını feda ederek düşmana geçit vermeyen tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.”





