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Başkan Bıyık'tan Davet Var

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tüm Darıcalıları 15 Temmuz Pazartesi Günü düzenlenecek olan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” anma etkinliklerine davet etti.

Başkan Bıyık'tan Davet Var

13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:53

Darıca Kaymakamlığı ile Darıca Belediyesi’nin birlikte düzenleyeceği etkinlikler 15 Temmuz Pazartesi Günü saat 12:00’da Nenehatun Mezarlığı Şehitlikler ziyareti ile başlayacak. Etkinlikler Bağlarbaşı Merkez Camii’nde öğle namazının ardından okunacak olan Mevlid-i Şerif’le devam edecek. Etkinlikler saat 21:00’da Çınaraltı Meydanı’ndan Darıca Kent Meydanı’na kadar yapılacak olan Kortej Yürüyüşü’nün ardından Cumhuriyet Meydanı’ndaki Anma Programı ile son bulacak.

ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ

Başkan Bıyık, tüm Darıcalıları 15 Temmuz Pazartesi Günü düzenlenecek olan anma etkinliklerine davet ederken, “Adeta yeniden bir diriliş destanının yazıldığı 15 Temmuz Gecesi, yüce milletimizin söz konusu vatan olduğunda canını hiçe sayarak son nefesine kadar vatanına sahip çıkacağını bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz gecesi canlarını veren şehitlerimizi asla unutmayacağız, bu topraklar üzerinde kirli emeller besleyenler şunu bilsinler ki bu topraklarda al bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır. 15 Temmuz Günü şehitlerimizi anma adına düzenleyeceğiz etkinliklerimize tüm halkımızı bekliyorum.” dedi.

 

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DaricaKocaeli15 TemmuzDavet
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