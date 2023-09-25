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Başkan Bıyık’tan Mevlid Kandili mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hemşehrilerinin ve İslam âleminin Mevlid Kandili’ni tebrik eden Başkan Muzaffer Bıyık, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Başkan Bıyık'tan Mevlid Kandili mesajı

25 Eylül 2023 Pazartesi 13:54

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyaya teşrifinin yıldönümünü idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Mevlid-i Nebi’nin tüm İslam aleminin ve insanlığın huzur ve mutluluğuna vesile olmasını diledi. Mevlid Kandili’nin, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (s.a.v.) ve bütün insanlığa vermiş olduğu mesajları layıkıyla anlamak için bir vesile olduğunu kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bizim dinimiz kötülüklerden, zulümden, zararlı her şeyden uzak durmamızı; iyilik ve ihsana yönelmemizi emretmektedir. Bunların en güzel yolu ise yaratılanların en hayırlısı olan Peygamber Efendimizin (SAV) hayatını ve hadislerini örnek almamızdır. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin (SAV) yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını hatırlamak, düşünmek ve anlamak için büyük bir fırsattır. Bu gece; Peygamberimizin hayatını, mesajlarını yeniden hatırlayacağımız, düşüneceğimiz ve insanlığa getirdiği bütün değerleri anlayıp, hayatımızı O'nun güzel ahlakıyla güzelleştirebileceğimiz bir manevi yenilenme fırsatıdır.

Bu vesileyle Mevlid Kandilinin, Darıca’mız, ülkemiz, gönül coğrafyamız ve tüm İslam aleminin huzur ve mutluluğuna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyor, bu mübarek gecenin bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.”

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