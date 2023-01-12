Başkan Büyükakın: Gelecek gençlerindir, Biz de gelecekleri için çalışıyoruz





Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Altay Spor İhtisas Kulübü Başkanı ve aynı zamanda Kick-Boks Milli Takım Antrenörü İsmail Altay ile beraberindeki heyetleri makamında konuk etti. Başkan Büyükakın ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kuran Kursunu da ziyaret etti. Kocaeli’de spor altyapısı başta olmak üzere her türlü talebe ve ihtiyaca dönük imkanların olduğuna dikkat çekilen birlikteliklerde, gençlerin ve çocukların sporla buluşması, eğitim hayatlarına dönük katkı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.





“GELECEKLERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

“Bizim çocuklarımızın ve gençlerimizin arzu ettikleri hayallere kavuşabilmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli spor kentidir ve bunun gereğini yerine getiriyoruz. Bizim çocuklarımız geleceğe tam hazırlansın istiyoruz. Gelecek gençlerindir, biz de gelecekleri için çalışıyoruz” ifadelerini sarf etti.





“GENÇLERİMİZİN HAYALLERİNE DÖNÜK ADIMLAR ATIYORUZ”

Kendisini ülkesine ve milletine hizmete adamış bir gençliğin önemine vurgu yapılan görüşmelerde, bunun spor hizmetleri noktasındaki değerinin çok kıymetli olduğu da ifade edildi. Başkan Büyükakın, “Çocuklarımızla ve gençlerimizle yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle yol yürüyoruz. Gençlerimizin enerjilerini, coşkularını, dinamizmini bilen bir Büyükşehir Belediyesi var. Spor organizasyonları noktasında çok önemli işler yapıyoruz. Sporun her branşına yatırım yapıyor, gençlerimizin hayallerine dönük adımlar atıyoruz” şeklinde konuştu. Birliktelikler yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.





Bülten No: 074