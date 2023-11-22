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Başkan Çiftçi, vatandaşlarla iç içe

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, her fırsatta ilçe sakinleriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Başkan Çiftçi, vatandaşlarla iç içe

22 Kasım 2023 Çarşamba 10:59

‘Şehrimizi imar, geleceğimizi inşa ediyoruz’ anlayışıyla göreve geldiği günden bu yana Çayırova’ya önemli yatırımlar kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinleriyle de bir araya gelmeyi ve toplumun her kesimiyle hasbihal etmeyi ihmal etmiyor. Bu bağlamda dün gün boyu temaslarda bulunan Başkan Çiftçi, ilk olarak Emek Mahallesi’nde yer alan bilgi evinde velilerle bir araya geldi. Velilerle istişare gerçekleştiren ve gelecek nesiller için hayata geçirdikleri çalışmaları anlatan Başkan Çiftçi, “Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi için üzerimize düşen görevi yerine getiriyor, paydaşımız olan velilerimizle istişareye devam ediyoruz” dedi.

 

ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Veli ziyaretinin hemen ardından Akaçakoca İlkokulu 4/B sınıfı öğrencisi Meryem Kaya’nın daveti üzerine, okulu ziyaret eden ve sınıftaki öğrencilerle sohbet eden Başkan Çiftçi, Çayırova’nın geleceğini oluşturacak çocuklarla keyifli vakit geçirdi. Ders çalışmanın ve kitap okumanın önemine vurgu yapan Başkan Çiftçi, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

 

HASTA VE TAZİYE ZİYARETİ

Okul ziyaretinin akabinde Kocaeli Çayırova Glutensiz Yaşam Derneği Başkanı Emine Akbulut Otlu ile birlikte çölyak hastası ilçe sakinlerini ziyaret eden Başkan Çiftçi, vatandaşların, hal ve hatırlarını sordu. Başkan Çiftçi, günün son ziyaretini Kardeş ailesine gerçekleştirdi. Geçtiğimiz gün yaşamını yitiren İbrahim Kardeş için okutulan mevlit programına katılım sağlayan Başkan Çiftçi, Kardeş ailesine taziyelerini iletti ve acılarını paylaştı.

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