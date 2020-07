Başkan Kocaman pazara çıktı

“Başkanımız sürekli halkın içinde” diyen Kartepeliler; “Biz çok şanslıyız. Başkanımız her zaman güler yüzlü, samimi, çalışkan ve dürüst biri. Pandemi sürecinde de çok yoğun ve başarılı bir mücadele verildi. Kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Her zaman yanımızda olduğumuzu hissediyoruz. Kapısı her zaman sonuna kadar açık. Kendisine güveniyoruz” dedi. Bu teveccühe layık olmak için çok çalıştıklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Sağolsunlar, hemşehrilerimizin hayır duaları hiç eksik olmuyor. Bu güveni boşa çıkarmamak için sorumluluğumuz büyük, bunun bilincinde olarak her anımızı Kartepemiz için çalışarak harcıyoruz” açıklamasında bulundu.