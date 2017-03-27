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Başkan Köşker yerinde inceledi

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, doğalgaz imalat çalışmaları çalışmaları biten Mollafenari ve Cumaköy mahallelerinde fen işleri müdürlüğünün yürüttüğü üst yapı çalışmalarını inceledi.

Başkan Köşker yerinde inceledi

27 Mart 2017 Pazartesi 16:24


 

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, doğalgaz imalat çalışmaları biten Mollafenari ve Cumaköy mahallelerinde Fen İşleri Müdürlüğünün yürüttüğü üst yapı çalışmalarını inceledi. Başkan Köşker ilk olarak alt yapı ve üst yapı çalışmaları tamamlanan Mollafenari Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Üst yapı çalışmaları da biten mahallede mahalle sakileri doğal gaz kullanmaya başladı. Üst yapı çalışmaları biten Mollafenari Mahallesi’nde cadde ve sokaklar parke ile kaplandı. Başkan Köşker’in bir sonraki durağı ise Cumaköy Mahallesi oldu. Mollafenari ve Cumaköy’de esnafları ziyaret eden ve vatandaşların çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerini alan Başkan Köşker’e incelemeleri sırasında; belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran, belediye meclis üyesi İsmet Özgenç, Mollafenari Mahalle Muhtarı Davut Kabaca, Cuma Köy Mahalle Muhtarı Mustafa Uysal ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

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