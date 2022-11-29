BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, CUMHUR İTTİFAKI’NIN EMEKTAR İSİMLERİNİ AĞIRLADI

Ahde vefa örneği göstererek AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar Darıca’da meclis üyeliği görevinde bulunan isimlerle Cumhur İttifakı ortağı MHP’de meclis üyeliği yapan isimleri ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Türkiye Yüzyılı’nda daha güçlü bir Darıca’yı hep birlikte inşa edeceklerini söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ahde vefa örneği göstererek AK Parti’nin kuruluşundan bugüne kadar Darıca’da meclis üyeliği görevinde bulunan isimlerle Cumhur İttifakı ortağı MHP’de meclis üyeliği yapan isimleri ağırladı. Başkan Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde Darıca Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, geçmiş dönem Darıca Belediye Başkanları İbrahim Pehlivan ve Şükrü Karabacak, AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay, MHP İlçe Başkanı Mustafa Yıldırım, eski ilçe başkanları ve 2002 yılından itibaren belediye meclis üyeliği yapan isimler katıldı.

CUMHURBAŞKANIMIZIN BAŞIMIZDA KALMASI GEREKİYOR

Davetini kırmayarak toplantıya gelen herkese teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Partimizin kuruluşundan bugüne kadar ilçemize katkı sunan ve hizmet eden kıymetli büyüklerimize teşekkür ediyorum. Sizlere siyaset anlatacak durumda değilim. Her biriniz tecrübeli ve geçmişte hizmet eden büyüklerimizsiniz. Ama şunu samimiyetle söylüyorum. Her birinize dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman ihtiyacımız var. Önümüzde çok önemli bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bugüne kadar bizler Sayın Cumhurbaşkanımıza ihtiyaç duyuyorduk. Onun gücüyle her kapıyı açtık. Ama belki ilk defa Cumhurbaşkanımızın da bize ihtiyacı var. Eğer seçimlerde Cumhur ittifakı devrilirse Darıca’da da kimin belediye başkan adayı olduğunun inanın hiçbir anlamı yok. Cumhurbaşkanımızın ülkemizin başında güçlü bir şekilde kalması gerekiyor. O nedenle Darıca’da Cumhur İttifakı olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği sağlamak için üzerimize ne düşüyorsa yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

GÜÇLÜ TÜRKİYE, GÜÇLÜ DARICA İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Türkiye yüzyılında daha güçlü bir Darıca inşa etmek için çalışacaklarını da kaydeden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bizden önce siz kıymetli büyüklerimiz Darıca’ya önemli hizmetler yaptı. Bizler de sizden aldığımız bayrağı daha ileri taşımak ve ilçemizi daha da kalkındırmak için canla başla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız kısa bir süre önce Türkiye Yüzyılı diye bir vizyon açıkladı ve önümüzdeki süreçte daha güçlü bir Türkiye perspektifini ortaya koydu. Ne var Türkiye Yüzyılı’nda. Birlik, beraberlik, kardeşlik, kalkınma ve en önemlisi de güçlü bir Türkiye ideali var. Bizler de o vizyonu kendimize örnek alarak Darıca’ya uyarlıyoruz. Güçlü Türkiye vizyonu ile güçlü Darıca’yı hep birlikte inşa edeceğiz. Bunu yaparken de en büyük gücü Cumhurbaşkanımızdan alacağız. O nedenle Cumhurbaşkanımıza elimizden geldiğince katkı sunmamız gerekiyor” dedi.

BAŞKAN BIYIK’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Davete katılan isimler de kendilerini unutmayan ve ahde vefa göstererek ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler. Geçmiş dönem belediye başkanları İbrahim Pehlivan ve Şükrü Karabacak ile Cumhur İttifakı İlçe Başkanları Ufuk Acay ile Mustafa Yıldırım da yaptıkları konuşmada vefa buluşmasının önemli olduğunu belirterek birlik beraberlik mesajları verdiler. AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da AK Parti’nin ahde vefa partisi olduğunu belirterek bu tür organizasyonların birlik beraberliği sağlamlaştırması açısından önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin artık daha güçlü ve lider bir ülke olduğunu kaydeden Yaman, bu güçlü duruşun devam etmesi ve Türkiye’nin bekası için Cumhur İttifakı’nın önümüzdeki seçimlerde bir kez daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi gerektiğini belirtti.