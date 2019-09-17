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Başkan Şayir; “Biz çalışacağız, Dilovası kazanacak”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir hafta sonu gerçekleşen nikâh ve düğün merasimlerinin yanısıra mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek her diam vatandaşın yanında olmaya çalışıyor.

Başkan Şayir; 'Biz çalışacağız, Dilovası kazanacak”

17 Eylül 2019 Salı 11:33

Nikâh ve düğünler, toplantılar ve ziyaretler çeşitli organizasyonlarda yoğun bir hafta sonu geçiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovalı hemşerileriyle sık sık bir araya gelerek iyi günlerinde kötü günlerinde yanlarında olmaya çalışıyor. Hafta sonunu yoğun programları ile geçiren Başkan Şayir ayrıca mahallelere inerek vatandaşlarla da hasbıhal etmeye çalışıyor.

MESAİ MERFUMU GÖZETMEKSİZİN ÇALIŞIYORUZ

Gittiği her yerde büyük bir sevgi ile karşılaşan Başkan Şayir, “Seçim sürecinde her zaman gönül belediyeciliği dedik, halkın içinde halkla bir arada olacağımızı, ilçemizi geleceğe birlikte taşıyacağımızı söylemiştik. Onun için yaklaşık altı aydır yürüttüğümüz belediye başkanlık sürecimizde hemşerilerimiz için mesai merfumu gözetmeksizin çalışıyoruz. Onların iyi günlerinde kötü günlerinde her zaman yanında olmaya, mahallelerimize inerek vatandaşlarımızla hasbıhal etmeye öncelikli sorun ve istekleri not alarak çözüme kavuşturmaya dikkat ediyoruz.

BİZ ÇALIŞACAĞIZ, DİLOVASI KAZANACAK

Biz vatandaşımız daha güzel, refah ve mutlu bir ilçede yaşaması için çalışıyoruz. Mahallelerimizin sıkıntılarını biliyor, yaşanan sorunları ortadan kaldıracak projeler üretmeye çalışıyoruz. Sınırlı imkânlarımızı bahane olarak göstermemeye dikkat ediyoruz. Çalışmalarımıza başladık. İlerleyen günlerde güzel sonuçlar almaya çalışacağız. Gittiğim her yer de vatandaşlımızın bize olan güvenini ve gösterdikleri misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah görev süremizin sonuna kadar durmadan çalışacağız, Dilovası kazanacaktır.”dedi.

 

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