Başkan Şayir Ve Kaymakam Kubilay Yatırımları Incelediler





Kaymakam Dr. Metin Kubilay ve Başkan Hamza Şayir önceki gün Dilovası Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede yapımına devam edilen yatırımları yerinde incelediler. İncelemelerde, Kaymakam Kubilay, Başkan Şayir’den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

YATIRIMLARI İNCELEDİLER

Kaymakam Kubilay ve Başkan Şayir, öncelikle yapımı devam eden Hastane Bağlantı projesini, KMC Gurup tarafından yaptırılan "Ahmet Eren ile Huriye Eren Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk Sevgi Evi" projesini, Batı Kavşağı mevkii, E-5 üzerinde bulunan mevcut hat üzerindeki durak uzatma çalışmalarını ve Diliskelesi Seyir Terası ve 720 Sokak parkını yerinde incelediler.

DİLOVASI’NA DEĞER KATACAK PROJELER

Yatırımlar hakkında Başkan Şayir’den bilgiler alan Kaymakam Dr. Metin Kubilay, Dilovası’nın geleceğine yönelik önemli yatırımların yapıldığını belirterek, yapımı devam eden yatırımların hayata geçmesi ile birlikte Dilovası’nın marka değerinin daha da artacağını ifade etti. Kaymakam Kubilay, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’e ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, Dilovası Belediyesi’nin çalışmalarını her zaman desteklediklerini söyledi. Başkan Şayir’de göreve geldikleri günden bu yana Dilovası’nın geleceği için önemli projelere imza atan ve yapılan yatırımlarda her zaman yanlarında olan Kaymakam Kubilay’a teşekkür etti.