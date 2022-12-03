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Başkan Şayir Yusuf’un Hayalini Gerçekleştirdi

Kocaeli'de yaşayan 35 yaşındaki özel gereksinimli birey Yusuf Gür'ün polis olma hayali gerçek oldu. Evinden alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Yusuf Gür, üzerindeki polis üniformasıyla gezdirildi. Gür'ün mutluluğu yüzünden okunurken anne ve babası ise duygu dolu anlar yaşadı.

Başkan Şayir Yusuf'un Hayalini Gerçekleştirdi

03 Aralık 2022 Cumartesi 11:34

 Dilovası ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Yusuf Gür'ün sosyal medyaya platformlarında "Başkanım, çok selamlarımı ve saygılarımı yolluyorum. Beni bir günlüğüne polis yapın, polislerle görüşmek istiyorum. Lütfen bu ricamı kırmayın." ifadeleriyle paylaşılan videosu üzerine Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir harekete geçti. Başkan Şayir, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ile irtibata kurarak özel bireyin hayalini gerçekleştirdi. 

Polis ekiplerince evinden alınan Yusuf Gür, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Polis üniformasının giydirilerek konvoy eşliğinde emniyet binasında dolaştırılan Gür'ün mutluluğu yüzünden okundu. Yusuf Gür’ün annesi Hasibe Gür ile babası Mehmet Gür ise duygu dolu anlar yaşadı. 

 

"Yalnız olmadığımızı hissettirdiler" 

Yaşadığı duyguları boğazı düğümlenerek anlatan Baba Mehmet Gür, "Süreç Yusuf’un video çekmesiyle başladı. Belediye başkanımız Hamza Şayir’e attı, o da sağ olsun durumu emniyet müdürlüğümüze ulaştırdı. Sağ olsun, bizimle ilgilendiler, yalnız olmadığımızı hissettirdiler. Cenab-ı Hak bütün emniyet teşkilatımıza, devletimize, milletimize zeval vermesin." dedi 

"Bugün bu mutluluğu beraber paylaştık, Yusuf kardeşimiz de çok mutlu oldu." 

Yusuf Gür'ün videosuna görünce İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu ile irtibat kurduğunu söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Yusuf kardeşimiz bize bir video gönderdi. Hayalinde emniyete girmek ve o anı yaşamak vardı. Biz de bunu İl Emniyet Müdürlüğümüzle paylaştık. Bizi kırmadılar, tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bugün bu mutluluğu beraber paylaştık, Yusuf kardeşimiz de çok mutlu oldu. Aslında kelimelere dökmek zor zaten mimik ve davranışlarıyla kendini hissettirdi. Mimikleri ve davranışlarıyla onun heyecanını hep birlikte yaşadık. İyi ki böyle bir çalışmayı yapmışız, biz de çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı. 

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