Başkan Şayir’den Mevlid Kandili Mesajı

Başkan Şayir mesajında şu görüşlere yer verdi: Kandillerin toplum hayatında çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır. İnsanlığa rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin doğumu vesilesiyle kutlayacağımız Mevlid Kandili de bu özel günlerin başında yer almaktadır.

GÜZELLİKLERİ ÖĞÜTLEYEN ÖRNEK KİŞİDİR

İnsanlığın hayat ufkuna aydınlık bir devir açan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (sav) kutlu doğumunun yıl dönümünü bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Dinimizin emirlerini insanlığa ulaştıran, gerek hayat tarzı, gerekse söz ve düşünceleriyle yaratılış ve var oluşun sırrını anlamaya, bilgi, inanç ve selâmete çağıran peygamberimiz, bütün ahlâki güzellikleri yaşayarak öğütleyen en büyük örnektir.

Bugün insanlığın yaşadığı sorunları göz önüne getirdiğimizde, Peygamberimizin ortaya koyduğu ve örnek olarak yaşadığı, hak ve adalet gibi kavramların, insanlık için ne kadar önemli olduğu, günümüzde daha iyi anlaşılmaktadır.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMLİ BİR FIRSATTIR

Mevlid Kandili, Peygamberimizin insanlığa bıraktığı mirası anlamak için önemli bir fırsattır. Bu nedenle, toplumsal huzurun, barışın, birlik ve beraberliğin tesisini sağlayan böyle eşsiz fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede, insanımızın içinde var olan yardımlaşma ve dayanışma duygularının en güzel şekilde yaşanması dileğiyle, tüm hemşerilerimin ve İslam âleminin Mevlid Kandilini kutluyor, birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.