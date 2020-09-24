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Başkan Şayir'den Yıldırım'a hayırlı olsun ziyareti

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir hafta sonu düzenlenen kongre sonrası AK Parti Dilovası ilçe Başkanı seçilen İlhan Yıldırım'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Şayir'den Yıldırım'a hayırlı olsun ziyareti

24 Eylül 2020 Perşembe 14:11

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası'nın hafta sonu gerçekleşen 5. Olağan kongresi sonrası başkanlık koltuğuna oturan İlhan Yıldırım'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

BAYRAK DEĞİŞİMİ

Başkan Şayir ziyarette "AK belediyeler olarak bizler teşkilatlarımızla birlikte halkımıza hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Dönem dönem demokrasinin gereği partimizde bayrak değişimleri oluyor. Bu yola önceki Başkan Osman Akbulut, yönetimi ve partililerimizle ile çıktık. Başarılı bir seçim sonrası hep birlikte Dilovası'nın geleceği için çalıştık. Şimdi yeni bir kongre ile bayrak değişimi yaşandı ve eski ilçe başkanlarımızdan İlhan Yıldırım ve ekibi ile yola devam ediyoruz. Osman Akbulut ve yönetimine yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

HEP BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ

“Yükselen Şehir Dilovası” hayalini gerçekleştirmek için çıktıkları yolda yeni yönetim ile yine güzel projelere imza atacaklarını belirten Başkan Şayir, "2023 Türkiye'sini inşa etmek için canla başla çalışan önemli işlere imza atan Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hep birlikte omuz omuza hareket edeceğiz. Hem Dilovamız hem de ülkemiz için çalışacağız” diyerek Başkan Yıldırım ve ekibine başarılar diledi.

YILDIRIM’DAN TEŞEKKÜR

Başkan Yıldırım'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Yaşadığımız kentin sorunlarını çözmek, halkımızın refahı öncelikli işimiz olacak. Bu doğrultuda yerelde belediye başkanımızla halkımızın sorunlarının çözümünde birlikte hareket edeceğiz. Belediye Başkanımız sayın Hamza Şayir’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.


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