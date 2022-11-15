BAŞKAN SEZER İZCİLERLE KAMPTA BULUŞTU

Gölcük Belediyesi, gençlerin karakter ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlama amacı ile izcilik faaliyeti gerçekleştirdi. Güvenli bir ortam sunan Aksığın İzci Kapmı’nda düzenlenen faaliyette Gölcük Belediyespor İzci Kulübü üyesi 110 izci, 35 izci liderleri ve izci aileleri, buluştu. Kampa katılan gençler; kendi kendine yetme ve doğada hayatta kalma eğitimi aldılar. Kampı ziyaret eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kamp ateşi eşliğinde izcilerle keyifli bir akşam geçirdi.





GENÇLERE HER ALANDA DESTEK SÖZÜ

Kampta gençlerle sohbet eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Gençlere yönelik izcilik faaliyetlerine ve diğer spor branşlarına destek olmaya devam edeceğiz. Kamp ateşi ile birlikte hazırladıkları güzel program için; izci kardeşlerimizi tebrik ediyor, Gençlik ve Spor Müdürümüz Sayın Murat Aydoğdu’ya, İzci Lideri Sayın Feyzullah Yıldız'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.





