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Beylikbağı Bilim Sanat’ta

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda Beylikbağı Bilim Sanat Merkezinde kurulan kütüphanede yer alan 4 bin kitap; gençler, öğrenciler ve okuyucusuyla buluşuyor.

Beylikbağı Bilim Sanat'ta

31 Mart 2017 Cuma 11:46

 



Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi bünyesinde kurulan kütüphanede 4 bin farklı türde kitap, çocuklar ve gençlerle buluştu. Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla düzenlenen ödüllü kitap okuma yarışmaları kütüphane müdürlüğü tarafından öğrencilere 1000 kitap dağıtıldı. Açık ve kapalı kitap okuma salonlarına sahip olan kütüphaneye üye olanlar 15 günlüğüne kitap alabiliyorlar.İstasyon Bilim sanat Merkezi’ne de kazandırılacak kütüphane çalışmalarında da sona gelindi. Arapçeşme ve Kirazpınar Mahallerine yapılacak olan Bilim Sanat Merkezlerinde de kütüphane kurulacak.
ÇALIŞMALAR SÜRECEK 
“Gençlerimize ve eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Geleceğimiz teminatı olan gençlerimizin eğitimi için çalışıyoruz” diyen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Eğitimin en önemli ayağı kitap okuma alışkanlığıdır. Bu sebeple bilim sanat merkezlerimizde, kütüphaneler oluşturuyoruz. Yaptığımız etkinlikler ile gençlerin kitap okuma alışkanlığına katkı sunuyoruz. Kütüphanelerimizde verdiğimiz hizmeti çağın gereği olarak dijital ortamda da vermeyi hedefliyoruz. Dijital kütüphane çalışmalarımız sürüyor, çalışma tamamlandıktan sonra kütüphane üyeliği olan okuyucularımız dijital ortamdan ücretsiz bir şekilde istediği kitaba erişebilecek. 
İKİ DEV ESER KAZANDIRDIK
Bütün bunların yanı sıra; uzun çalışmalarımız sonunda dünya arşivlerine Gebze Belediyesi olarak iki eser kazandırdık. Fatih’in Fermanları Kitabı ve Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve Vakfiyesi kitabı. Bu iki kitap Gebze Belediyesince hazırlandı ve telif hakları Gebze Belediyesine ait. Daha önce kimse tarafından çevrilmeyen fermanları çevirilerini yaptırdık ve günümüz Türkçesine çevirdik. Bu iki kitabın tanıtımı için panel düzenledik ve kamuoyu ile paylaştık. Kültür hazinemize kazandırdığımız bu önemli iki eser, kaynak kitaplar olarak Türkiye’nin yanı sıra tüm dünyada, saygın kütüphanelerde de yerini alacak” şeklinde konuştu. 
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