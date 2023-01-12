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Bilgi evlerinde sanat ve meslek edindirme kursları

Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri’nde velilere yönelik sanat ve meslek edindirme kursları devam ediyor. Uzman eğitimciler tarafından 20 farklı alanda 558 kursiyere eğitim veriliyor. Kursiyerler ilgi duydukları alanda hobilerini gerçekleştirirken bir yandan da meslek öğreniyorlar.

Bilgi evlerinde sanat ve meslek edindirme kursları

12 Ocak 2023 Perşembe 20:39



Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri sanat ve eğitim kurslarında 20 farklı branşta eğitimler veriliyor. 18 yaş üzeri herkesin katılabildiği kurslarda ilgi alanına yönelik sanat ve eğitim kursları mevcut. Sanat ve meslek edindirme  kurslarında; Kur-an’ı Kerim, spor, dikiş, nakış, örgü, makrome, tel kırma, bağlama, İngilizce, Almanca, Arapça, hat kursu, seramik, işaret dili, okuma yazma, ilk yardım, arıcılık, muhasebe, diksiyon gibi bölümler yer alıyor.

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