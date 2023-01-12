Bilgi evlerinde sanat ve meslek edindirme kursları

Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri’nde velilere yönelik sanat ve meslek edindirme kursları devam ediyor. Uzman eğitimciler tarafından 20 farklı alanda 558 kursiyere eğitim veriliyor. Kursiyerler ilgi duydukları alanda hobilerini gerçekleştirirken bir yandan da meslek öğreniyorlar.