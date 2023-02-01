Bir Yıda 226 Madalya 39 Kupa





Ziyarette ÇESK Kulübü Başkanı Hasan Akan, Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Muhammed Nizamoğlu, antrenörler ve sporcular hazır bulundu.

BİZLERİ GURURLANDIRDINIZ



Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Çiftçi konuşmasında, “Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) olarak 2023’e güzel başarılarla başladık. 3,5 sene içerisinde tüm branşlarımızda 1000 civarında madalya kazandık. Kickboks, karate ve yüzme branşlarında 1 ay içerisinde 226 civarında madalyalarımız , 39 kupamız var. Bu demek oluyor ki biz bu seneyi inşallah yaklaşık 1000’e yakın madalya ve kupalarla tamamlayacağız. Asıl hedefimiz sizin fiziksel gelişiminizin yanı sıra spor yaparak bireysel gelişiminize de katkı sunmak, okulda derslerinize daha rahat çalışabilmeniz, geleceğe dair hayallerinizin gerçekleşmesi için kararlılıkla mücadele etmeniz. Bu anlamda spor size her şekilde katkı sunar. Hangi branş olursa olsun spor yapmak isteyen her bir kardeşimize belediye olarak bu imkanları sunuyoruz. Her zaman yanınızda olduğumuzu ve sizleri her alanda destekleyeceğimizi bilmenizi isterim. Bizleri gururlandırdınız, bizleri ilçe olarak, belediye olarak ve şahsım olarak da çok mutlu ettiniz.’’ dedi.





