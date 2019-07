Bıyık: ‘Darıca için her türlü desteği vereceğiz’

Kocaeli Valiliği’nin Darıca’da muhtarlara yönelik düzenlediği koordinasyon toplantısında konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’nın hak ettiği hizmetleri alması için belediye olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Kocaeli Valiliği Darıca’da muhtarlara yönelik koordinasyon toplantısı düzenledi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra il ve ilçe protokolünün de katıldığı toplantıda Darıca’nın mahalle muhtarları ve kurum müdürleri hazır bulundu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, her ay bir ilçede muhtarlarla bir araya geldiklerini ifade ederek sorunları dinleyip çözüm ürettiklerini söyledi. Muhtarların taleplerini not alarak sorunların çözülmesi adına bu tür toplantıları her ay düzenli olarak yaptıklarını kaydetti.

BIYIK: ‘HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı konuşmada Darıca’ya değer veren Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’a teşekkür ederek şunları söyledi: “Belediye olarak gerekirse risk alarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Darıca’da eğitimden sağlığa kadar birçok alanda yol haritamız belli. Kurumlar arası işbirliği ile Darıca’mızın hak ettiği hizmetleri alması noktasında işbirliği içerisinde olacağız. Darıca’da eğitime belediye olarak önem veriyoruz. Eğitim camiasının her zaman yanında olacağız. Tekli eğitime geçilmesi konusunda da belediye olarak desteğimiz devam edecek.

DARICA’YA 50 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Darıca’da kanayan yaraları sarmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Darıca’da büyük bir sel felaketi yaşadık. Valiliğimiz öncülüğünde yaraları sarmak için çalıştık. Bir daha can kaybı yaşanmaması adına Büyükşehir Belediyemiz ve İSU Müdürlüğümüzle birlikte Darıca’da 50 Milyon TL’lik bir yatırım planladık. En kısa sürede Darıca’nın altyapısına çözüm olacak projeyi başlatacağız. Darıca’da 80 yataklı Huzurevi yapılması için gerekli çalışmalarımız sürüyor. Gazeteciler Cemiyeti ile İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirdik. Hayırsever bir işadamı arkadaşımızla da konuyu görüşerek destek istedik. En kısa zamanda bu konuda adımlar atılacak. Kocaeli Valimize Darıca’ya gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyorum.”