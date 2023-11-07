Burger King Darıca’da protesto edildi













Ünlü fast food zinciri Burger King’in önümüzdeki günlerde açılışı yapılacak Darıca Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesinde bulunan TÜMEV Plaza’nın girişindeki Darıca Şubesi’ndeki sokağa taşan filamlaarı vatandaşların şikâyet ve protesto etmesi sonucu zabıta tarafından kaldırıldı. Darıca Kazım Karabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde TÜMEV Plaza AVM’nin giriş katında bulunan önümüzdeki günlerde açılış töreni gerçekleştirilecek Burger King firması bugün akşam saatlerinde protesto gösterisine sahne oldu. Burger King’in kaldırıma taşan şirket flamalarına bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

FİRMA ÇALIŞANLARI BAYRAKLARI İNDİRDİ

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne konunun şikâyet edilmesinin ardından akşam saatlerinde gelen zabıta ekipleri firma yetkilileriyle görüştü. Zabıta “bayrakların izinsiz sokağa yerleştirildiğini” tespit ettikten sonra “ filamaların kaldırılması” talebinde bulundu. Bunun üzerine firma personeli tepkilere neden olan şirket bayrak ve flamalarını içeriye aldı.





YRP DARICA’DAN ZABITAYA TEŞEKKÜR

Darıcalılar ise Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Vatandaşların şikayetine konu olan firmanın yurt dışındaki şubelerinin İsrail’in Gazze’deki katliamına destek verildiğinin haberlerinin üzerine kendilerinin bu durumu rahatsız ettiğini ifade eden vatandaşlar bu yüzden firma bayraklarının açılmasının rahatsız edici olduğunu ifade etti. Zabıta ise izin alınmadan bayrakların kaldırıma ve yollara açıldığını ileri sürerek bayrakları kaldırttı. Duruma tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Darıca İlçe Başkanı Fatih Mehmet Çakır “Bu akşam Erbakan Vakfı Avrupa temsilcimizin bize ulaşmasıyla Burger King’in Darıca’da açmış olduğu yeri büyük bir alanı bayrakladığını öğrendik Yeniden Refah Partisi olarak hemen teşkilat arkadaşlarımızla intikal ettik. Zabıtamıza haber verdik. Teşekkür ediyoruz kendilerine ve bayrakları kaldırtırdık. Teşkilat mensuplarımız da geldi vatandaşlarımız da geldi. Şu anda biliyorsunuz kardeşlerimize bir soykırım yapılıyor. Filistin’de. Bunu protesto etmek için buradayız. Devamlı kardeşlerimizin yanındayız. Allah razı olsun hepinizden teşekkür ediyoruz. Tüm katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, duyarlı kardeşlerimize. İnşallah bu gibi şeylere hassasiyetimizi çok hassasiyet noktasında davranıyoruz. Böyle şeyler kanımıza dokunuyor, kaldıramıyoruz. Duyarlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun katılanlardan…” diye konuştu. (ÜMİT ÜLKER)