Büyüklerimiz başımızın tacı

ALLAH SZİLERİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN

81 ilde eş zamanlı düzenlenen Yaşlılar Haftası toplantısına AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Bekir Yümnü ve belediye meclis üyeleri katıldı. Başkan Köşker toplantıda yaptığı konuşmada büyüklerin hayat tecrübelerine dikkat çekti. Başkan Köşker, “Büyüklerimiz geçmiş tecrübeleri ile bizlere ışık tutuyor. Onların bilgi ve tecrübeleri bizler için çok değerli. Her zaman derim geçmişini bilmeyen bir toplum geleceğe ışık tutamaz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin sizler bizim başımızın tacısınız” dedi.





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