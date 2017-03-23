Büyüklerimiz başımızın tacı

ALLAH SZİLERİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN
81 ilde eş zamanlı düzenlenen Yaşlılar Haftası toplantısına AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Ak Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, Kocaeli Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Bekir Yümnü ve belediye meclis üyeleri katıldı. Başkan Köşker toplantıda yaptığı konuşmada büyüklerin hayat tecrübelerine dikkat çekti. Başkan Köşker, “Büyüklerimiz geçmiş tecrübeleri ile bizlere ışık tutuyor. Onların bilgi ve tecrübeleri bizler için çok değerli. Her zaman derim geçmişini bilmeyen bir toplum geleceğe ışık tutamaz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin sizler bizim başımızın tacısınız” dedi.
ESNAF TURLARINI SÜRDÜRDÜ
Başkan Köşker Yaşlılar Haftası münasebetiyle düzenlenen toplantının ardından belediye meclis üyesi Ergün Kahraman ile birlikte Akse sapağı esnafını ziyarete etti. Esnaf ile sohbet eden Başkan Köşker esnafın taleplerini aldı. Güçlü bir Türkiye için 16 Nisan’da gerçekleşecek halk oylamasında iradelerine sahip çıkmalarını isteyen Başkan Köşker, “Gebzeli hemşerilerimizi her zaman yanımızda oldu olmaya devam ediyor. 16 Nisan’da da Gebze güçlü bir Türkiye için ‘Evet’ diyecek” ifadelerini kullandı.