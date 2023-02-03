Büyükşehir’in Sağlıklı Yaşam Parkına Ödül

Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün en prestijli organizasyonu olan “4. Plant” Ödülleri sahiplerini buldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Sağlıklı Yaşam Parkı Projesiyle ödüle layık görüldü.

EN PRESTİJLİ ÖDÜL

Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün en prestijli ödülleri olarak kabul edilen ve bu yıl 4.’sü düzenlenen ‘Plant’ ödülleri sahiplerini buldu. Sakarya’da düzenlenen ödül töreninde 28 kategoride toplamda 98 ödül sahiplerine takdim edildi. Çevre yatırımlarıyla belediyeler arasında üst sıralarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “4. Plant” ödüllerine damga vurdu.

ÖDÜLÜ YAŞAR ÇAKMAK ALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “4. Plant” Ödüllerinde Derince eski askeri hastanesi alanında inşa ettiği Derince Sağlıklı Yaşam Parkı Projesiyle ‘Kamu Dalında Uygulanmış Proje’ ödülüne layık görüldü. Ödülü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak aldı.

DERİNCE SAĞLIKLI YAŞAM PARKI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce 45 dönümlük alanda inşa edilen Derince Sağlıklı Yaşam Parkında duyusal terapi alanları, çocuklar için sokak fitness alanı, çocuk macera parkı, bilişsel zekayı destekleyen duyusal oyun sahası ve pek çok ilgi çeken alanlar alıyor.







