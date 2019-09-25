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Çayırova Belediyesi 1. Kitap Fuarı

Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği 1. kitap fuarı, 4-13 Ekim tarihleri arasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Çayırova Belediyesi 1. Kitap Fuarı

25 Eylül 2019 Çarşamba 17:02

200 bin kitap, 60 yayın evi ve 40 yazar kitapseverlerle buluşacak

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçenin kültür, sanat ve sosyal hayatına katkı sunacak çalışmalar yapmaya devam ediyor. Belediye Kültür Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Çayırova çok önemli kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacak. 4-13 Ekim tarihleri arasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek fuara 60 yayın evi 200 bin kitapla stant açacak.

40 YAZAR KATILACAK

Çayırova’da ilki gerçekleşecek büyük kültür organizasyonuna 40 yazar katılacak. Hayati İnanç, Hatice Kübra Tongar, Mehmet Akif Ersoy, Rasim Özdenören, Oğuz Saygın, Nurullah Genç, Yavuz Bahadıroğlu, İsmail Kılıçarslan, Sait Ercan gibi birçok yazar konferans, söyleşi, imza günlerinde kitapseverlerle buluşacak. 10 gün sürecek ve girişlerin ücretsiz olduğu fuar sabah 09.00 ile akşam 20:00 saatleri arasında açık kalacak.

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