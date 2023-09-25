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Çayırova Belediyesi’nden Mevlid-i Nebi programı

Çayırova Belediyesi, Mevlid-i Nebi haftasına özel, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde program düzenliyor.

Çayırova Belediyesi'nden Mevlid-i Nebi programı

25 Eylül 2023 Pazartesi 13:52

Çayırova Belediyesi’nden Mevlid-i Nebi haftasına özel program. 28 Eylül Perşembe günü saat 20.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programa, çok sayıda Çayırovalının katılması bekleniyor. Mevlid-i Nebi Haftası’na özel gerçekleştirilecek programda konuşmacı olarak Prof. Dr. Mehmet Emin Ay yer alacak. Ayrıca Tasavvuf ve ezgi sanatçısı Sedat Uçan, Mevlüthan Mustafa Kaya ve Güzel Kur’an-ı Kerim Okuma Dünya Birincisi-Güzel Ezan Okuma Dünya İkincisi Alpcan Çelik, Çayırovalılarla bir araya gelecek. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 28 Eylül Perşembe günü saat 20.00’da düzenlenecek programa tüm Çayırovalıları davet etti.

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