Çayırova Belediyesi’nden Mevlid-i Nebi haftasına özel program. 28 Eylül Perşembe günü saat 20.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programa, çok sayıda Çayırovalının katılması bekleniyor. Mevlid-i Nebi Haftası’na özel gerçekleştirilecek programda konuşmacı olarak Prof. Dr. Mehmet Emin Ay yer alacak. Ayrıca Tasavvuf ve ezgi sanatçısı Sedat Uçan, Mevlüthan Mustafa Kaya ve Güzel Kur’an-ı Kerim Okuma Dünya Birincisi-Güzel Ezan Okuma Dünya İkincisi Alpcan Çelik, Çayırovalılarla bir araya gelecek. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 28 Eylül Perşembe günü saat 20.00’da düzenlenecek programa tüm Çayırovalıları davet etti.
Çayırova Belediyesi’nden Mevlid-i Nebi programı
Çayırova Belediyesi, Mevlid-i Nebi haftasına özel, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde program düzenliyor.
Çayırova Belediyesi’nden Mevlid-i Nebi haftasına özel program. 28 Eylül Perşembe günü saat 20.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programa, çok sayıda Çayırovalının katılması bekleniyor. Mevlid-i Nebi Haftası’na özel gerçekleştirilecek programda konuşmacı olarak Prof. Dr. Mehmet Emin Ay yer alacak. Ayrıca Tasavvuf ve ezgi sanatçısı Sedat Uçan, Mevlüthan Mustafa Kaya ve Güzel Kur’an-ı Kerim Okuma Dünya Birincisi-Güzel Ezan Okuma Dünya İkincisi Alpcan Çelik, Çayırovalılarla bir araya gelecek. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 28 Eylül Perşembe günü saat 20.00’da düzenlenecek programa tüm Çayırovalıları davet etti.