Çayırova Belediyesi’nden Mevlid-i Nebi programı

Çayırova Belediyesi’nden Mevlid-i Nebi haftasına özel program. 28 Eylül Perşembe günü saat 20.00’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programa, çok sayıda Çayırovalının katılması bekleniyor. Mevlid-i Nebi Haftası’na özel gerçekleştirilecek programda konuşmacı olarak Prof. Dr. Mehmet Emin Ay yer alacak. Ayrıca Tasavvuf ve ezgi sanatçısı Sedat Uçan, Mevlüthan Mustafa Kaya ve Güzel Kur’an-ı Kerim Okuma Dünya Birincisi-Güzel Ezan Okuma Dünya İkincisi Alpcan Çelik, Çayırovalılarla bir araya gelecek. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 28 Eylül Perşembe günü saat 20.00’da düzenlenecek programa tüm Çayırovalıları davet etti.