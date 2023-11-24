Çayırova Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nden siyasete çağrı





Çayırova Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Fikret Torun, “30 Mart 2024’de yapılacak yerel seçimlerde sadece Çayırova’da değil Kocaeli’ndeki tüm ilçelerin belediye meclislerinde engelleri görmek istiyoruz ”dedi. Torun bunun için engellilerin seçilecek yerlerden listelere yerleştirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Çayırova Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Fikret Torun, başkan yardımcısı Remzi Erdöl, yönetim kurulu üyeleri Hakan Tunçel, Mahalle Birim Başkanı Hakkı Yıldız, Sanat Birim Başkanı Sedat Şener ve Tanıtım Medya Birim Başkanı Hüseyin Mert ile birlikte düzenlediği toplantıda hem 30 Mart 2024 yerel seçimlerinde siyasi partilerin listelerindeki beklentileri hem de derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

DÜNYA GÖZ HASTANESİ’NDEN HİZMET ALINACAK

Çayırova Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Fikret Torun; Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi ile ortak kullandıkları yerlerinde düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında engelliler ve aileleri için Dünya Göz Hastanesi / Pendik ile muayene ve ameliyatta indirim anlaşması yaptı ve imzaladıklarını ifade etti.

ÇİFTÇİ VE ERGÜZ’E TEŞEKKÜR…

Torun konuşmasına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Kent Konseyi Başkanı Yunus Ergüz’e katkılarından ötürü teşekkür ederek başlarken, belediye tarafından yapılacak engelli rehabilitasyon merkezinin engellilerin yanı sıra ailelerini de çok rahatlatacağını kaydetti.

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MUHTAR VE AZA ADAYLARI

Engelliler meclisinde hemen her siyasi görüş ve partiden kişilerin yer aldığını, belediye meclisinin yanı sıra mahalle muhtarlıklarında da Başkan Yardımcısı Hakan Tunçel’in Atatürk’ten muhtarlığa, Ayhan Yılmaz ve Ahmet Değirmenci’nin yine Atatürk’ten, Eray Erendemir’in Akse’den azalığa aday olduğunu kaydeden Torun ayrıca özetle şunları kaydetti:

3 ARALIK GÜNÜNE ÖZEL ETKİNLİK

Torun “Engelli ve kadın meclislerinin yanı sıra gençlik meclisi de en aktif olan kent konseyiyiz. Kadın meclisinin tiyatro topluluğu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sahne alacak. Biz de engelli meclisinde hobi folklor grubu kurduk. 3 Aralık Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, 1 Aralık’ta sahne alacağız.” Diye konuştu.

GEBZE CENTER’A TEŞEKKÜR

Çayırova Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Fikret Torun; Gebze Center bowling alanlarını Başkanvekili Remzi Erdöl’ün irtibata geçerek engellilere tahsis ettiğini, dernek olarak belediye marifetiyle araç tahsis ettiklerini söyledi. Basın toplantısında Başkanvekili Remzi Erdöl de Dünya Göz Hastanesi / Pendik ile yapılan anlaşmaya dair bilgilendirdi. Engelli değil özel insanlar diyoruz. Tüm projelerimiz onlar için.” Diye konuştu.

ERDÖL: “ENGELLİLERE ÖZEL İNSAN DİYORUZ”

Çayırova Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanvekili Remzi Erdöl, “Biz engellilere özel insan diyoruz. Onlar için her bir yönetici ve üye, dört bir alandan mücadele ediyoruz çünkü bütün isteğimiz engelliler için yaşanılır bir dünya” dedi. Öğrenciler kadar velileri de önemsediklerini kaydeden Erdöl, “Özel çocukların anneleri çocukları için özveriyle uğraşıyor. Yönetimde de engelli anneleri var” diye konuştu. Engelli öğrencileri hayvanat bahçesi gezisi, ağaç dikimi gibi aktivitelerle doğaya duyarlı bireyler olmalarını sağladıklarını kaydetti. 06 Şubat depremleri sonrası ertelenen program kapsamında engellilerin deprem eğitimini de gördüklerini sözlerine ekledi.

SOSYAL MEDYADAN ÇAYIROVA KENT KONSEYİ MECLİSİ’NE ULAŞILABİLİR

Erdöl Milli Eğitim, Kaymakamlık ile projeler geliştirdiklerini, çalışmalarına esnaftan önemli destek gördüklerini belirten Torun, “Engelleri kaldırma adına Çayırova’da yola çıktık. Kent Konseyi Engelli Meclisi’ni kurumsal bir hale getirdik. Bütün sosyal medya sayfaları mevcut. QR koduyla okutup bütün sayfalarımıza girebiliyorsunuz” dedi. (ÜMİT ÜLKER)



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