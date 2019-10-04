Çayırova kitap fuarı kapılarını açtı

Kültür merkezi önünde gerçekleşen açılış törenine Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ercan Yamen , ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşması yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 31 Mart seçimlerinde Çayırova’da yaşayan vatandaşların şehrin yönetimini kendilerine emanet ettiğini ifade ederek, “Bu kentte büyüyecek çocuklarımızın, Çayırova’yı miras bırakacağımız gençlerin geleceği bizlerin en ağır emanetlerinden birisidir. Çünkü en büyük yatırım geleceğe ve yarınlara yapılan yatırımdır. Bu sebeple de en ağır emanet bir nesli yetiştirme görevidir. Çünkü biz biliyoruz ki ilçemizi imar ederken, geleceği de ihmal etmeden inşa etmek, en büyük sorumluluklarımızdan birisidir. ”dedi

GELECEĞE YATIRIM YAPACAĞIZ

Bir kentin geleceğini inşa etmek o kentin eğitimine ve kültürüne yatırım yapmakla gerçekleşeceğini belirten Çiftçi,” Bizler gerek eğitime verdiğimiz destekle, gerek bilgi evlerimiz ve çocuk kulüplerimizle bu şehrin geleceğine yatırım yapma gayretindeyiz. Tüm bu çalışmalarımızın yanında bu yıl Çayırova’da ve bölgemizde ilk defa bir kitap fuarını gerçekleştirmenin de sevincini yaşıyoruz. Bu çerçevede daha da büyüyerek gelenekselleşecek olan Çayırova 1. Kitap Fuarının ilçemiz ve bölgemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.” ifadesini kullandı.

EN DEĞERLİ ŞEY BİLGİ

Çayırova ’da Anaokulundan 7. Sınıfa kadar tüm öğrencilerimize kitap kumbarası dağıtıldığını açıklayan Başkan Çiftçi,” Buradaki amacımız geleceğimiz olan çocuklarımıza okuma alışkanlığını kazandırmak, biriktirdikleri paralarla alınabilecek en değerli şeyin “bilgi” olduğunun bilincini kazandırmak. Fuar süresi boyunca tüm okullarımızdan öğrencilerimizi belirli bir program dahilinde otobüslerimizle fuar alanına taşıyıp etkinliklere katılımlarını sağlayacağız. Yine fuar alanına koyacağımız bir kitap kumbarasına da ziyaretçilerimiz kitap bağışında bulunabilecek. Yapılacak kitap bağışlarını Çayırova’da kitap eksiği olan okullarımızın kütüphaneleri için değerlendireceğiz. “dedi

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNLERİ

Fuarın 10 gün boyunca sabah 9’dan akşam 8’e kadar açık olacağını ve 40’ın üzerinde yazarın okuyucularla söyleşi gerçekleştireceğini, bölgemizde yaşayıp eserleri olan yerel yazarlarımız birçok başlık altında söyleşi ve imza programları yapacaklarını ifade eden Başkan Çiftçi şunları söyledi;”

İLÇEMİZE DEĞER KATACAK

Çayırova Kitap Fuarının nihai amacı yayın dünyamızın ve yazarlarımızın bütün renklerini, bütün görüşlerini bir araya getirerek geniş bir yelpazede samimi buluşmalara vesile olacak bir anlayışla yoluna devam etmesidir. Bunun için de sadece yayıncılığın temel ilke ve ölçülerinden hareket ederek gelişecek olan kitap fuarımız bu yıl 60 yayıneviyle başladığı yolculuğuna önümüzdeki yıl daha fazla ve alternatifli yayınevlerini katarak; söyleşi ve imza günlerine de Çayırova’nın kozmopolit yapısını daha güçlü bir şekilde yansıtarak gerçekleştirecektir. İlçemize ve bölgemize değer katmasını beklediğimiz bu eğitim-kültür tohumunun, önümüzdeki yıllarda bereketli bir şekilde filizlenip yeşermesini ve geleceğimizin de bu tohumun yücelttiği çınarlarda gölgelenmesini Allah’tan niyaz ediyorum. “

Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen ve GTÜ Rektörü Muhammed Hasan Aslan’ın kitap ve fuarın önemine dikkat çeken selamlama konuşmasının ardından kurdeleyi kesen protokol stantları gezdiler.